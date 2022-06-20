25% школ подтвердили наличие укрытий, - Шкарлет
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Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что в 25% школ подтверждено наличие укрытий.
Об этом он заявил во время телемарафона в понедельник днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день 25% уже подтвержденных укрытий (в школах. - Ред.)", - сказал Шкарлет.
Министр отметил, что ведомство работает с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям по оценке уровня безопасности в школах каждой из громад.
В частности, прорабатывают наличие укрытий вблизи учебных заведений, если таковых нет в самих школах.