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Путин думает только о захвате новых земель, – экс-президент Латвии Затлерс

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Путин думает только о захвате новых земель, – экс-президент Латвии Затлерс
Российский диктатор Владимир Путин думает только о расширении границ России и захвате новых земель, однако ему не удастся захватить страны Балтии – своими действиями он превратил их в цитадель.

Об этом журналистам сказал президент Латвии в 2007-2011 годах Валдис Затлерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".

По его словам, Путин живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России, а также о захвате новых земель. Он отметил, что своей агрессивной политикой Россия превратила страны Балтии "в цитадель, которую ей никогда не удастся захватить".

"До российской агрессии против Грузии в Латвии практически не было армии, но после августа 2008 года мы вплотную занялись реализацией различных программ военного строительства. В результате, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым, у нас уже была и военная инфраструктура, и силы НАТО. После полномасштабного вторжения России в Украину военный контингент государств Балтии и, в частности, Латвии увеличился в десятки раз, то есть агрессивная политика Кремля дала нам и другим странам Балтии возможность найти вооруженные силы, которых у нас никогда не было. Поэтому любое нападение на Латвию сейчас стало бы безумием", – сказал Затлерс.

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Он отметил, что сегодня в Латвии находятся военные девяти стран НАТО, а также множество современной военной техники, что позволило оказывать военную помощь Украине.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Их на строительство армии не пример Грузии-2008 вдохновил, а собственный пример-1940
    Тогда сложили оружие и без боя сдались на милость восточных варваров и в результате на полвека стали бесправной колонией.
    Больше не хотят.
  • Перехватчик
    MARAZMKREPCHAET

    @TRAKTOR47205013

    ·
    17 ч

    Констатируем : Вторая армия мира не может взять Североденецк на протяжении полутора месяцев. Для тех , кто не в курсе : это городишко 4 х 4 км..
    к 9 мая - НЕ взяли .
    к 21 мая ( день рождения Шойгу ) - НЕ взяли .
    к 12 июня ( День России) - НЕ взяли.
    к 22 июня - хрен возьмут !
  • Jancis
    Tak putin ***** tipa "petrom I" zaxotel stat
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