Путин думает только о захвате новых земель, – экс-президент Латвии Затлерс

Российский диктатор Владимир Путин думает только о расширении границ России и захвате новых земель, однако ему не удастся захватить страны Балтии – своими действиями он превратил их в цитадель.

Об этом журналистам сказал президент Латвии в 2007-2011 годах Валдис Затлерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".

По его словам, Путин живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России, а также о захвате новых земель. Он отметил, что своей агрессивной политикой Россия превратила страны Балтии "в цитадель, которую ей никогда не удастся захватить".

"До российской агрессии против Грузии в Латвии практически не было армии, но после августа 2008 года мы вплотную занялись реализацией различных программ военного строительства. В результате, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым, у нас уже была и военная инфраструктура, и силы НАТО. После полномасштабного вторжения России в Украину военный контингент государств Балтии и, в частности, Латвии увеличился в десятки раз, то есть агрессивная политика Кремля дала нам и другим странам Балтии возможность найти вооруженные силы, которых у нас никогда не было. Поэтому любое нападение на Латвию сейчас стало бы безумием", – сказал Затлерс.

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Он отметил, что сегодня в Латвии находятся военные девяти стран НАТО, а также множество современной военной техники, что позволило оказывать военную помощь Украине.