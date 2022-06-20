Эстония приютила более 43 тыс. украинских беженцев

Начиная с 27 февраля в Эстонию прибыло 72 338 украинских военных беженцев, из которых в стране осталось 43 123 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Отмечается, что на прошлой неделе в Эстонию прибыло 1872 военных беженца, в том числе 322 ребенка. Из них для 1081 человека Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.

Заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии поступило 28 046.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), с 24 февраля границу Украины пересекли около 7,7 миллиона человек. В России зарегистрировано 1,23 млн украинцев (большинство против своей воли), в Польше – 1,17 млн, в Германии – 780 тыс.

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