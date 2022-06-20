Венгрия предлагает транзит украинского продовольствия, - Сийярто

Венгрия предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Война и продовольственный кризис обсудили министры иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Петер Сийярто заявил, что можно спорить о том, как справиться с этим кризисом, но не разумно пытаться разрешить ситуацию, посылая больше оружия.

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По его словам, Венгрия способна производить примерно вдвое больше собственного потребления пищи, поэтому он уверен, что венгерский народ в безопасности.

"Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не снабжает оружием. Венгрия имеет логистические возможности, которые позволяют нам быстро обрабатывать экспорт" - сказал Сийярто.

"Ужесточение защиты границ также является важным шагом для Венгрии, поскольку продовольственный кризис порождает миграцию, а нашу южную границу нужно защищать от усиления давления" - добавил он.

По его словам, хотя у Европейского союза есть план действий по преодолению кризиса, это только план, а не действия.

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