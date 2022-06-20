Оккупанты снова перенесли присоединение захваченных территорий к РФ, - разведка
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"По новым планам россияне преследуют цель постепенно менять военную администрацию на т.н. гражданскую. Однако из-за сопротивления местных дедлайн по поводу имитации налаживания мирной жизни в очередной раз перенесены. Теперь на осень", - говорится в сообщении.
Также в Центре отметили, что россияне планируют наладить "правовое поле" по законам РФ и начать учебный год. Для последнего собираются привлечь преподавателей из оккупированного Крыма, ведь большинство местных учителей покинули оккупированные регионы или отказываются сотрудничать с россиянами.
"Несмотря на репрессии, местные продолжают сопротивление, поэтому ни о каком "добровольном" присоединении речь не идет. При этом, учитывая, что сопротивление имеет растущую тенденцию, то скорее всего россиянам и дальше придется переносить конечный срок передачи власти "гражданской администрации", то есть кучке коллаборантов", - добавили в Центре.