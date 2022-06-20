Оккупанты снова перенесли присоединение захваченных территорий к РФ, - разведка

По данным разведки, массовое сопротивление на оккупированных территориях сорвало россиянам планы относительно "добровольного" присоединения регионов. "Референдумы" перенесли на осень.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По новым планам россияне преследуют цель постепенно менять военную администрацию на т.н. гражданскую. Однако из-за сопротивления местных дедлайн по поводу имитации налаживания мирной жизни в очередной раз перенесены. Теперь на осень", - говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что россияне планируют наладить "правовое поле" по законам РФ и начать учебный год. Для последнего собираются привлечь преподавателей из оккупированного Крыма, ведь большинство местных учителей покинули оккупированные регионы или отказываются сотрудничать с россиянами.

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"Несмотря на репрессии, местные продолжают сопротивление, поэтому ни о каком "добровольном" присоединении речь не идет. При этом, учитывая, что сопротивление имеет растущую тенденцию, то скорее всего россиянам и дальше придется переносить конечный срок передачи власти "гражданской администрации", то есть кучке коллаборантов", - добавили в Центре.