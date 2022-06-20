Британия упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев, - The Times

Правительство Великобритании установит новые правила по въезду в страну несовершеннолетних граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Отмечается, что согласно новому решению правительства несовершеннолетние украинские беженцы смогут въехать в Великобританию без сопровождения.

"Новое изменение правил позволит сотням детей и подростков-беженцев въехать в Великобританию", - отмечают в The Times.

Следует отметить, что ранее лицам младше 18 лет был запрещен въезд в Великобританию без родителей или опекунов.

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