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"Для меня спорт вне политики": украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом. ФОТО

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"Для меня спорт вне политики": украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом. ФОТО
Украинский боксер Иван Редкач опубликовал совместное фото с российским чемпионом Дмитрием Биволом и рассказал о тяжелом труде спортсменов.

Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере Редкача, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надо разделять спорт и политику. Хотя этот принцип и идет в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается ВНЕ политики", - написал он.

Редкач добавил, что спортсмены работают очень упорно, "потом и кровью". "Ни один политик так не работает", – написал он.

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Для меня спорт вне политики: украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом 01

Иван Редкач – украинский боксер из Сумщины, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Дмитрий Бивол – уроженец Кыргызстана и российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Ранее Бивол комментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину, не употребляя слова "война" и не называя агрессора.

Он говорил, что у него много друзей и в Украине, и в России, поэтому надеется, что "это скоро закончится".

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Топ комментарии

  • lubava ffe54244
    Позбавити громадянства і питання закрите! Хоть жопу путіна цілуй!
  • mrSmith
    Бо ти гівно собаче по своїй суті і дебіл за рівнем інтеллекту.
  • V Vv 00263b4f
    Ці скандали зі спортсменами вже дістали! Чим там займається чи не займається Міністерство спорту? Нахрен мені такі вихованці за мій рахунок? Нахрен такі репутаційні втрати за гроші Держбюджету? В годували, вивчили, створили усі умови, але не виховали цього тяжкопрацюючого.
    З огляду на системність подібних проявів у цьому середовищі треба суворо спитати з Міністра за даремну розтрату наших грошей.
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