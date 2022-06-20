"Для меня спорт вне политики": украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом. ФОТО
Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере Редкача, сообщает Цензор.НЕТ.
"Надо разделять спорт и политику. Хотя этот принцип и идет в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается ВНЕ политики", - написал он.
Редкач добавил, что спортсмены работают очень упорно, "потом и кровью". "Ни один политик так не работает", – написал он.
Иван Редкач – украинский боксер из Сумщины, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.
Дмитрий Бивол – уроженец Кыргызстана и российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.
Ранее Бивол комментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину, не употребляя слова "война" и не называя агрессора.
Он говорил, что у него много друзей и в Украине, и в России, поэтому надеется, что "это скоро закончится".