Россия начала учения рядом с Литвой: требует, чтобы та возобновила транзит в Калининград
Российский МИД вызвал посла Литвы в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.
Действия Литвы в ведомстве Лаврова назвали "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств.
"Заявили в связи с єтим, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", - говорится в заявлении.
Тем временем РФ начала военные учения в Калининградской области, пишет "Европейская правда". Учения ракетных и артиллерийских подразделений проводят военнослужащие Балтийского флота РФ. В маневрах задействовано около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.
Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят "несколько сотен огневых задач" с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции Европейского Союза товарами. В России эти действия называют "блокадой Калининграда".