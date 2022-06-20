Украина может восстать из пепла, а государство-агрессор так и останется - только с потерями и деградацией, - Зеленский
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выступления на открытии Форума глобальной политики Института международных политических студий.
"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы после нашей победы - я в ней не сомневаюсь - мы могли бы не просто восстановить нормальные условия для жизни там, где российские оккупанты пытались оставить только обгоревшие обломки, а построить жизнь настолько современно, настолько безопасно, чтобы и это было ударом по агрессору.
То есть, не только санкции, не только физические потери российской армии на поле боя, но и сам факт возобновления жизни в Украине. Сама жизнь – приоритет.
Сам факт того, что мы можем восстать из пепла. А государство-агрессор так и останется – только с потерями и деградацией", – сказал президент.
По словам Зеленского, миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, должен стать последним таким кризисом.
"Чтобы любому другому агрессору даже не пришло в голову, что с помощью войны удастся разрушить жизнь любой европейской страны", - добавил глава государства.