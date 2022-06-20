НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве депутата Киевсовета Трубицына

Завершено следствие по делу о получении 1,39 млн гривен неправомерной выгоды депутатом Киевского горсовета.

Прокурором САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета), его помощника, директора КП, двух заместителей директоров КП, а также приближенного к депутату лица, разоблаченного на получении 1,39 млн гривен неправомерной выгоды, рассказала пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что депутат Киевсовета в сговоре со своим помощником, директором КП и заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний и обеспечение беспрепятственного использования этих точек.

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В рамках расследования было установлено семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.

За свои услуги участники преступной схемы предложили предоставить им 1,39 млн гривен в год.

Указанные лица были разоблачены в феврале 2022 года при передаче части оговоренных средств, а именно 1,26 млн гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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На сегодняшний день материалы уголовного производства открыты стороне защиты.

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн. Трубицина отправили в СИЗО, как и его подельников. 15 февраля все обвиняемые по этому делу вышли под залог.

"Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ. В результате, "слуга народа" Трубицын остановил свое членство в партии на период расследования.