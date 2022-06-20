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"Пленки Вовка": НАБУ направило в суд дело в отношении руководителей и судей ОАСК

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"Пленки Вовка": НАБУ направило в суд дело в отношении руководителей и судей ОАСК
17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди обвиняемых:

  • председатель ОАСК (ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 УК Украины);
  • заместитель председателя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 УК Украины);
  • заместитель председателя ОАСК ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109; ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины);
  • четыре судьи ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины);
  • глава Государственной судебной администрации Украины (ч. 1 ст .369-2 УК Украины);
  • физическое лицо адвокат, экс-член ВККСУ (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 УК Украины);
  • судья ВАСУ в отставке, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);
  • физическое лицо (адвокат) (ст.351-2 УК Украины).

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.

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Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.

В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы. В часности, объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно.

Напомним, по делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката.

Топ комментарии

  • Любовь ea902af0
    это дело - экзамен для действующей власти. от решений суда зависит дальнейшее отношение к Украине в целом, и Зекоманде в частности. хоть бы в этот раз Зелень не обделалась...
  • Alessandro
    Та давно пора именно таких судей на ПОЖИЗНЕННО без опеляции!!!***** воры с презика до ************!!
  • Gaussedge
    Нарешті перший крок зробили.
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