"Пленки Вовка": НАБУ направило в суд дело в отношении руководителей и судей ОАСК
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Среди обвиняемых:
- председатель ОАСК (ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 УК Украины);
- заместитель председателя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 УК Украины);
- заместитель председателя ОАСК ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109; ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины);
- четыре судьи ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины);
- глава Государственной судебной администрации Украины (ч. 1 ст .369-2 УК Украины);
- физическое лицо адвокат, экс-член ВККСУ (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 УК Украины);
- судья ВАСУ в отставке, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);
- физическое лицо (адвокат) (ст.351-2 УК Украины).
По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.
Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.
В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы. В часности, объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно.
Напомним, по делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката.