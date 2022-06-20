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В Старобельске оккупанты пытаются согнать аграриев в колхоз, - ГУР

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В Старобельске оккупанты пытаются согнать аграриев в колхоз, - ГУР
Российские оккупанты в Старобельске Луганской области пытаются согнать местных аграриев в колхоз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны.

Отмечено, что во временно оккупированном Старобельске Луганской области оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний.

"Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий - создание "нового сельскохозяйственного предприятия, по принципу коллективного хозяйства". Бывшим сотрудникам объясняют, что в случае возвращения на работу их заработная плата не будет превышать 10 тыс. российских рублей (менее 5 тыс. гривен)", – сказано в сообщении.

Те из аграриев, которые согласятся на такие условия, должны вернуться на рабочие места к июню и принять российское гражданство к сентябрю.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    вєрнулі свой 1980-ий, красаучікі, і піструн у діда тепер буде стояти, і цицьки у бабки, як прі таваріще брєжнєвє, і мамка принесе дамой пєчєньє до чаю
  • Ivan Snigirenko
    Вот это поворот. От частной собственности на землю до колхоза. Вот и весь ответ фермерам луганщины какая разница. А могли сами 10 бригад сформировать обуть , одеть и ещё танков и гаубиц купить. Они отвечают что при любой власти можно жить - живите.
  • Олег Квиташ
    Все що розуміють кацапи в сільському господарстві, це як розкуркулювати і розстрілювати.
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