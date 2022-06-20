В российском плену находятся более 1,5 тысяч гражданских, - Верещук

В российском плену находятся более 1,5 тысяч гражданских украинских граждан, которые не являются военнопленными и должны быть отпущены.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более полутора тысяч гражданских в российских тюрьмах – они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленными. .. Они должны быть отпущены", – сказала Верещук.

Она добавила, что среди украинских гражданских, находящихся в плену, есть волонтеры, активисты, журналисты, священники, депутаты местных советов, главы органов местного самоуправления. По ее словам, удалось вернуть 103 человека за март-май и этот процесс продолжается, власти продолжают над этим работать, также бывают случаи, когда люди выбираются из плена самостоятельно или с помощью волонтеров.

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Верещук сообщила, что Международный комитет Красного Креста обратился ранее в Россию, чтобы она предоставила список находящихся в плену РФ гражданских украинцев и Украине тоже передали этот перечень. По ее словам, Россия включила в такой список только 120 человек и среди них нет ни одной женщины, но это неправда. Также правительство подчеркнуло, что теперь необходимо работать над тем, чтобы Россия признала и других гражданских, которых она захватила в плен, и передала украинской стороне.