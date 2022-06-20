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Глава МИД Польши Рау о статусе кандидата в ЕС для Украины: "Похоже, дело уже решено"

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Глава МИД Польши Рау о статусе кандидата в ЕС для Украины: "Похоже, дело уже решено"
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что на заседании Совета ЕС не было противников предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Состоялась дискуссия относительно статуса кандидата для Украины, и в результате сейчас трудно предположить, что Украине этот статус не предоставят. В этом отношении действительно было согласие. Похоже, дело уже решено", - сказал Рау.

Как отмечается, впервые существует столь четкая позиция стран-членов ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата. На прошлой неделе Франция и Германия согласились на статус кандидата, но, например, у Нидерландов были сомнения, но в понедельник во имя единства ЕС они перестали выдвигать какие-либо возражения. Это касается и других стран, ранее выражавших определенный скепсис по этому вопросу.

Как ожидается, в четверг вечером главы государств и правительств, которые встретятся на саммите в Брюсселе, официально единогласно заявят, что Украина получает статус кандидата на вступление в ЕС.

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Топ комментарии

  • VV SH e45b0889
    По факту цей статус нічого не дає. Проста формальність. Якщо українська влада не розпочне дійсно працювати на державу, то цей статус так і буде жестом підтримки у війні і не більше. Європейці показують, що ці всі зміни потрібні не Брюселю, а виключно українцям. І все залежить не від Шольців, Макронів, орбанів і так далі, а лише від бажання української влади і громадян України.
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Есть варианты - лишить права голоса, как в Латвии.
  • vidasik
    Vot i xoroso.Kak kandidat uze Ukraina budet s ES polucat dengi na reformi.Taze Turcija kotoruju vriatli primet ES,kak kandidat polucajet dengi 3.5 miarda evro.,Serbija kak kandidat 1.5 miliarda evro.Budet na asfalt,nenado budet s armiji brat
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