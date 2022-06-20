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Байден о членстве Украины в ЕС: "Очень вероятно, что это произойдет"

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Байден о членстве Украины в ЕС: "Очень вероятно, что это произойдет"
Президент США Джо Байден считает "весьма вероятным", что Украина приобретет полноценное членство в Европейском Союзе.

Об этом он сказал в понедельник во время пребывания в штате Делавер, передает Укринформ со ссылкой на телеканал C-SPAN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - ответил президент США на вопрос, уверен ли он, что Украина станет членом ЕС.

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Байден также назвал маловероятной возможность посещения им Украины во время поездки в Европу в этом месяце для участия в саммитах G7 и НАТО. Он также отметил, что он и его администрация поддерживают постоянные контакты с государственным руководством Украины.

Топ комментарии

  • Андрюха71
    Дідо дай ще трохи "пиріжків" і Європа буде в Україні
  • Voc Vox
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