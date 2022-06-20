Зеленский о переговорах по разблокированию портов: Нет гарантий, что Россия не атакует с моря

Украина ведет сложные переговоры по разблокированию портов, что позволит наладить экспорт, но прогресса пока нет.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения в страны-участницы Африканского союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он проинформировал, что сейчас идет работа над построением новой логистики поставок. По его словам, в настоящее время на украинских элеваторах хранится более 25 млн тонн зерна.

Зеленский рассказал о попытках наладить экспорт по железной дороге и через порты соседних стран, чтобы прошлогодний и урожай этого года смогли попасть к потребителям. Однако, констатировал он, по новым маршрутам удается направлять значительно меньший объем и в течение более длительного времени, что в итоге делает поставки более дорогими.

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"Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать наши украинские порты. Но вы видите – прогресса пока нет. Потому что пока не найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не атакует их (порты – ред.) снова", - добавил глава Украинского государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина была одним из основных европейских производителей удобрений. Он сообщил, что сейчас производство фактически остановилось из-за войны войны.

"У части производителей нет сырья и возможности даже работать – из-за угрозы российских ракетных ударов и других последствий военных действий. Часть предприятий уже находится в зонах боевых действий и просто разгромлена российскими войсками", - рассказал Президент.

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Зеленский подчеркнул, что продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока идет колонизаторская война Российской Федерации против Украины, пока заблокированы украинские порты.