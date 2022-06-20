Рашисты нервничают, что стали известны украинской разведке: "П#здец как стремно теперь. Не знаю, доживу ли до свадьбы", - перехват ГУР. АУДИО
23 80848
Российские оккупанты вместе с родственниками и знакомыми нервничают из-за перехвата их разговоров с признанием в военных преступлениях, совершенных в Украине.
Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Оккупант ссорится с невестой, что она выспрашивала у него информацию об убийстве украинских военнослужащих и этот разговор был перехвачен. "Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают?"
Девушка нервничает, что стали известны ее личные данные и переживает, доживет ли она до свадьбы: "Меня всю трясет! … Не знаю, доживу ли я до свадьбы своей здесь".