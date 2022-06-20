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Рашисты нервничают, что стали известны украинской разведке: "П#здец как стремно теперь. Не знаю, доживу ли до свадьбы", - перехват ГУР. АУДИО

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Российские оккупанты вместе с родственниками и знакомыми нервничают из-за перехвата их разговоров с признанием в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Оккупант ссорится с невестой, что она выспрашивала у него информацию об убийстве украинских военнослужащих и этот разговор был перехвачен. "Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают?"

Девушка нервничает, что стали известны ее личные данные и переживает, доживет ли она до свадьбы: "Меня всю трясет! … Не знаю, доживу ли я до свадьбы своей здесь".

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Не, утырок, 100% не доживешь. И ублюдков типа тебя твоя дегенеративная ***** не нарожает.
  • Alexander DGuess
    Чмо якесь, сам язик розпустив ще й лаптєногу свою звинувачує...
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Хай нервують, їм тільки на користь! Ближче до інфаркту,або інсульту. Чи справедливої української кулі...
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