МИД Украины призвал международные организации помочь украинцам, принудительно перемещенным на территорию РФ

Министерство иностранных дел Украины в понедельник по случаю Всемирного дня беженцев обратилось в международные организации с просьбой помочь украинцам, перемещенным в Россию против их воли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Всемирного дня беженцев.

В ведомстве сообщили, что 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, провозглашенный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения внимания к положению беженцев и внутренне перемещенных лиц.

"В 2022 году мир был шокирован беспрецедентной гуманитарной катастрофой, вызванной полномасштабной войной России против Украины. Почти треть наших граждан была вынуждена покинуть свои дома. Спасаясь от войны, 7,5 млн человек пересекли международную границу Украины. Еще 7,1 млн украинцев стали вынужденными переселенцами в пределах страны. Каждый третий ребенок был лишен возможности ложиться спать в своей постели", - говорится в комментарии.

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В МИД выразили благодарность Офису координатора системы ООН в Украине, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, Программе развития ООН, ЮНИСЕФ, Фонду ООН в области народонаселения и другим международным организациям и агентствам за неизменную гуманитарную поддержку и помощь переселенцам.

"Особенно важна деятельность Управления ООН по делам беженцев в Украине и за рубежом, направленная на облегчение судьбы украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома через российские бомбардировки, а также за привлечение послов доброй воли для усиления внимания международного сообщества к гуманитарным потребностям нашего государства", – сказано в сообщении.

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В МИД также обратились со словами благодарности ко всем донорам, которые уже вносят крайне необходимый вклад в гуманитарные программы ООН для Украины, в частности Экстренного обращения и Регионального плана реагирования для помощи беженцам. "Надеемся на продолжение привлечения средств к этим программам, поскольку государство-агрессор не оставляет своих намерений по уничтожению Украины и его народа. Глубоко ценим гостеприимство и теплоту, с которыми миллионы наших граждан встретили в Польше, Молдове, странах Балтии, Румынии, Словакии, Венгрии и многих других странах", - отметили в ведомстве.

Украинские дипломаты призвали международные гуманитарные и правозащитные организации уделить особое внимание судьбе сотен тысяч граждан Украины и украинских детей, принудительно перемещенных на территорию государства-агрессора вопреки международному гуманитарному праву: "Наши граждане не должны становиться заложниками агрессора, а их законные права и интересы должны быть надежно защищены".

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"Украинское государство будет продолжать защищать интересы украинских граждан за границей, в том числе тех, которых Российская Федерация незаконно вывезла на свою территорию", - говорится в комментарии.