Пастернак, Достоевский и Толстой в школьной программе: Шкарлет говорит, что решения МОН еще нет

Решение об исключении из учебных программ таких российских авторов, как Борис Пастернак, Лев Толстой и Федор Достоевский еще не принято.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил в эфире украинских телеканалов, отвечая на вопрос относительно того, точно ли эти авторы точно в прошлом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение еще не принято в отношении (их. – Ред.). Нам только в пятницу поступил проект экспертной группы, и мы его официально еще не изучали. Но в ближайшее время мы его обнародуем и примем решение", - проинформировал Шкарлет.

Он напомнил, что по поводу изменений в учебную программу работает соответствующая рабочая группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создан совет по работе библиотек в военное время и изъятия из их фондов пропагандистской литературы

"Она (эта рабочая группа. – Ред.) - очень такая плотная и наполненая большим количеством специалистов, разного рода и сорта экспертов. При этом над обновлением содержания этой программы работали уже достаточно долго, в начале войны. Сейчас имеем определенный результат работы рабочей группы. Но при этом стоит отметить, что изменения внесены, и не все они однозначны", - заявил чиновник.

По его словам, МОН будет собирать не только рабочую группу по этому вопросу, но и других представителей Минобразования, и уже потом будет принято окончательное решение по этому, - совместно с Институтом модернизации содержания образования, с Академией педагогических наук, с Украинским институтом развития образования и т.д. содержания учебных предметов, особенно зарубежной литературы.

"Отдельно в программе МОН усиливает национально-патриотическое воспитание, отдельно в программу добавляет противоминную деятельность и т.д. Это те вещи, которые крайне необходимы для получения определенных знаний", - сказал Шкарлет.