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Бои уже идут в Северодонецкой промзоне, рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай

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Бои уже идут в Северодонецкой промзоне, рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в фейсбуке.

"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня в огне все свободные населенные пункты области.

В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот. Рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Число жертв установить пока невозможно", - говорится в сообщении.

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Гайдай подчеркнул, что украинские защитники не находятся в окружении, более того – наносят существенные потери врагу. "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Fizko Kyiv
    щось не бачу як бубачка помер, але Херсон, Мелітопіль, Рубіжне, Маріупіль, Бердянськ, Геніческ, Ізюм, Енергодар і т.д - не віддав

    добряче вам в очі сцуть, 73% концентрованим
  • V Vv 00263b4f
    То я собі так думаю, що якщо б ти там був разом з Зе, то ви бы точно не віддали. Чи не так?
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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