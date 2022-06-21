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Арестович посетовал на украинских активистов и назвал их "г#ндонами". Ему напомнили о погибшем в бою с россиянами Романе Ратушном

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Арестович посетовал на украинских активистов и назвал их "г#ндонами". Ему напомнили о погибшем в бою с россиянами Романе Ратушном
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался по поводу активистов в украинской культуре и обществе и проиллюстрировал свой пост мемом о г#ндоне. Такое заявление Арестовича прозвучало на второй день после похорон активиста Романа Ратушного, что вызвало возмущение у части общества.

"Украинская культура поражает и восхищает.

До тех пор, пока туда не допустили активистов.

В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся.

Потому что там нет активистов.

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Украина доминирует в киберспорте – активисты еще не добрались.

Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже Вооруженные силы - мы демонстрируем мировые образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться.

Пока нет активистов.

Современная украинская литература хороша там, где смогла отстоять себя от активистов.

Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), но дайте угадаю - мир желает его безумно или там уже успели появиться наши активисты?" - написал Арестович и запостил мем о г#ндоне.

Арестович посетовал на украинских активистов и назвал их г#ндонами. Ему напомнили о погибшем в бою с россиянами Романе Ратушном 01

"Офис президента Украины, это можно считать позицией всей вертикали? Если нет, то заберите у никчемного доступ к сети, пожалуйста. Хочется написать о многих и подробно, но в первую очередь мне сложно вложить в голову, как можно писать это через два дня после прощания страны с Романом Ратушным. Это плевок и позор", - прокомментировал пост Арестовича журналист Максим Опанасенко.

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Топ комментарии

  • Max K. 02efe6cc
    Походу эта мразота вообще края потеряла.
  • Foma
    Непотріб
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Невеликого ума человек, который вдруг почувствовал себя великим)
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