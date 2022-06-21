На заводе "Азот" в Северодонецке находятся около 300 гражданских, - Верещук
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день там, если я правильно понимаю, потому что ситуация постоянно меняется, около 300 человек", - сказала чиновник.
По ее словам, в отличие от мариупольской Азовстали, Азот не имеет разветвленной сети бомбоубежищ.
Верещук сообщила, что ранее украинская сторона официально добивалась от захватчиков открытия гуманитарного коридора для эвакуации находящихся на территории предприятия гражданских, но этого не произошло.
Вице-премьер-министр также подчеркнула, что украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса эвакуации, должны получить подтверждение добровольного желания гражданских покинуть Азот.
"Мне пообещали военные, что будут сделаны короткие видео с этими людьми... Если это произойдет, мы, конечно, будем продолжать пробивать коридор из Азота", – заявила Верещук, добавив, что ситуация в городе очень сложна из-за активных боевых действий.