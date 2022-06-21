Верещук призвала жителей Херсонщины выезжать через оккупированный Крым
К этому призвала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга на тему: "Работа с ВТО и ВПЛ, обмены пленными и гуманитарные коридоры", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Верещук подчеркнула, что жители Херсонщины, особенно те, у которых есть дети, не должны отказываться от возможностей для выезда, которые им предоставляют оккупанты, потому что это позволит ускорить деоккупацию области украинской армией.
"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети. Это было тяжело в Мариуполе, а в Херсонской области это будет еще труднее. Ибо враг учится, становится еще более циничным, использует живой щит, особенно детей. Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет", - подчеркнула Верещук.
При этом она призвала воспользоваться для выезда временно оккупированным Крымом, выданными для этого оккупантами "фейковыми" документами и заверила, что украинские власти за это не будут наказываться.
"Они не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Мы знаем, что это сегодня – чуть ли не единственный гуманитарный коридор, если его так можно назвать, и каким можно уехать. Итак, если есть возможность, уезжайте особенно с детьми. Как только вы попадете на территорию третьих стран – Европейского Союза или еще кого-то – обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить нам. Даже без документов вас впустят все страны. Как потребуется, мы изготовим документы, передадим в консульство, где вы будете находиться", - сказала Верещук.