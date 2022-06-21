Верещук призвала жителей Херсонщины выезжать через оккупированный Крым

Жители Херсонской области должны воспользоваться возможностями, которые им предоставляют оккупанты для выезда, чтобы облегчить контрнаступление украинской армии для деоккупации области.

К этому призвала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга на тему: "Работа с ВТО и ВПЛ, обмены пленными и гуманитарные коридоры", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Верещук подчеркнула, что жители Херсонщины, особенно те, у которых есть дети, не должны отказываться от возможностей для выезда, которые им предоставляют оккупанты, потому что это позволит ускорить деоккупацию области украинской армией.

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"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети. Это было тяжело в Мариуполе, а в Херсонской области это будет еще труднее. Ибо враг учится, становится еще более циничным, использует живой щит, особенно детей. Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет", - подчеркнула Верещук.

При этом она призвала воспользоваться для выезда временно оккупированным Крымом, выданными для этого оккупантами "фейковыми" документами и заверила, что украинские власти за это не будут наказываться.

"Они не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Мы знаем, что это сегодня – чуть ли не единственный гуманитарный коридор, если его так можно назвать, и каким можно уехать. Итак, если есть возможность, уезжайте особенно с детьми. Как только вы попадете на территорию третьих стран – Европейского Союза или еще кого-то – обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить нам. Даже без документов вас впустят все страны. Как потребуется, мы изготовим документы, передадим в консульство, где вы будете находиться", - сказала Верещук.