Ближайшая неделя может стать решающей на Северодонецком направлении, - ISW
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Россияне в этот период снова сосредоточат войска и технику в районе, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения.
Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои.
Российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и неудачное продвижение в Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана.
Кремлевские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских линий связи вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки эскалации операций в Северодонецке-Лисичанске.
Российские войска продолжают сосредотачиваться на противостоянии дальнейшему продвижению украинцев к северу от Харькова к границе.
Российские войска продолжают оборонительные операции вдоль южной оси.