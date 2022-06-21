В результате агрессии РФ в Украине 323 ребенка погибли и более 587 ранены, - Офис генпрокурора

Более 910 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 21 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 323. Возросло количество раненых – 587.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 302, Харьковской - 174, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

19 июня в результате обстрела врагом с. Ивановка Изюмского района Харьковской области получила ранение 16-летняя девушка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2052 учебных заведения. Из них 210 разрушены полностью.

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