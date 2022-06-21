Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34,1 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1496 танков и 3606 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 июня потери личного состава противника составляют около 34 100 человек.