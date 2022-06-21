Харьков и область под обстрелами рашистов. За сутки 3 погибших и 7 раненых, - Синегубов

В течение суток оккупанты обстреливали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов существенно повреждено здание одного из образовательных заведений, помещение разрушено на 40%. В Салтовском районе обстреляли транспортное предприятие. Возник пожар, раненый работник. На Изюмщине продолжается ликвидация пожара на газоперерабатывающем предприятии ", – пишет Синегубов.

Также он отмечает, что по области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. Всего за сутки по области 3 погибших, 7 человек ранены, всем оказывается медицинская помощь.

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"На линии столкновения в области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении российской группировке. В районе Изюма продолжаются бои, наши защитники отбивают атаки и надежно удерживают свои позиции", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА.

Синегубов призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находитесь на улицах.