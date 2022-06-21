Утром в Николаеве раздавались взрывы, - ОВА

Утром, 21 июня, в Николаеве раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОВА.

"Утром, 21 июня, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, ОВА информирует, что в Баштанском районе вчера, 20 июня, около 20:00 и сегодня около 04:00 обстрелов подверглась Широковская громада. По предварительной информации, пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе вчера, 20 июня, четыре ракеты Х-31А из вражеского истребителя и одна ракета типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Потерпевших нет.

Вчера, 20 июня, в результате обстрелов пгт Первомайское зафиксировано повреждение хозяйственных подсобных помещений. Также занялось хозяйственное здание и сухая трава.

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После вражеских обстрелов, 20 июня, в с. Лиманы Галицыновской громады возник пожар жилого дома и сухой травы. Потерпевших нет.

Также ночью, с 20 на 21 июня, была обстреляна Первомайская громада. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены дома.

По данным ОВА, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.