Российских срочников из затонувшего крейсера "Москва" хотят снова отправить на войну
Об этом пишет российское оппозиционное издание "Новая газета. Европа", сообщает Цензор.НЕТ. О судьбе срочников стало известно из письма, которое их родители направили в "военную прокуратуру" оккупированного Севастополя, Комитет солдатских матерей и уполномоченный по правам человека.
Родители пишут, что корабль "Ладный" собираются вывести в море для участия в "специальной военной операции", как в России официально называют войну. И что 49 срочников из "Москвы" не хотят снова участвовать в военных действиях.
"Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно вовлечены в СВО на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", - пишут родители.
Напомним, крейсер "Москва" 13 апреля был поражен украинскими ракетами "Нептун" и затонул.