На границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сейчас находятся до семи белорусских батальонов, - Мотузяник

На границе Беларуси с Украиной, в Брестской и Гомельской областях, находятся до семи белорусских батальонов.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов. Это до 4 тыс. личного состава. Но нужно понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая, что сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможный вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться. Пока мы этого пока не видим", - отметил Мотузяник в эфире национального телемарафона во вторник.

Он рассказал, что для того чтобы с территории этой страны снова развить наступление, нужно создать мощную наступательную группировку, однако сейчас Украина такой группировки не видит.

"Но действия России, в том числе действия белорусской армии, заставляют нас удерживать там войска. Это такая российская тактика: основной удар – Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений. Таким образом, они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем: как только мы оттуда заберем подразделения - они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого пока не видим, но вынуждены укреплять это направление", – отметил Мотузяник.

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