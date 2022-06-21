"Для Ермака, Татарова, Арестовича активисты – враги. Коррумпированные политики нападают на активистов", – Шабунин

Наскок советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича – это целенаправленное развертывание нарратива против активистов.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, самая плохая часть ОП понимает, что именно активисты:

- будут останавливать хищение денег на восстановление;

- будут заставлять делать реформы (в том числе предусмотренные движением в ЕС);

– (после победы) зададут ряд очень неприятных вопросов.

"Эта часть команды Зеленского считает активистов своими врагами, а потому и разворачивает нарратив против нас. Для Ермака/Татарова/Арестовича и ко- врагами являются активисты, а не, например, российские агенты влияния а-ля Влащенко и ко. Последние для них свои : у них такие же "ценности", - заметил Шабунин.

"Кстати, как вы понимаете, их враги - не только активисты. Следующие нарративы они развернут против волонтеров и военных. Активная часть общества - естественные враги коррумпированных политиков в любой стране мира", - продолжает он.

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По мнению главы ГПК, такие "политики" всегда атакуют активистов. И всегда им проигрывают, по крайней мере, в демократических обществах.

"Так что вперед на мины. Не вы первые, и уж точно не вы последние. P.S. Алексей Арестович, а ты не мог потерпеть, хотя бы 9 дней с захоронения активиста Романа Ратушного? Должна ли быть хоть капля совести?" - обращается Шабунин к Арестовичу.