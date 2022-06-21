Оккупанты требуют деньги за выезд из Мелитополя, - мэр Федоров

Россияне в Мелитополе продают "спецпропуска", разрешающие передвижение временно оккупированными территориями, а при пересечении российских блокпостов требуют от водителей деньги.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в ходе Национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские оккупанті придумали очередную коррупционную схему, которая заключается в продаже местным жителям "спецпропусков". Отныне во время пересечения российских блокпостов на временно оккупированных территориях Запорожья захватчики требуют так называемые "желтые пропуски" от водителей грузовых автомобилей.



"Оккупанты разработали какие-то пропуска, на которых ставят печать военной комендатуры и продают их. Эти пропуска позволяют свободное передвижение по временно оккупированным территориям", - отметил мэр Мелитополя.



Федоров также рассказал, что военные РФ требуют от людей деньги, если они хотят уехать с временно оккупированной территории.



Во время пересечения вражеских блокпостов поборы составляют от 300 грн до 3000 грн с одного автотранспортного средства.

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