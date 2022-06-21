10 из 11 пророссийских партий уже запрещены судом, - Минюст

Суд 23 июня рассмотрит иск Министерства юстиции о запрете еще одной пророссийской партии по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), деятельность десяти партий уже запрещена, поясняют в Минюсте.

Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, что в марте этого года СНБО принял решение о приостановлении деятельности 11 пророссийских партий, было возложено обязательство на Минюст о запрете деятельности этих партий. По ее словам, одновременно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, детализирующий весь процесс запрета партий, подрывающих основы национальной безопасности.

"Сразу, как только закон был принят и введен в действие, 18 мая этого года Минюст подал 11 исков в суд на выполнение решения СНБО. На сегодняшний день у нас уже есть десять положительных решений... 23 числа будет заседание по 11-й партии, и мы надеемся, что судебная практика не будет отличаться от предыдущих решений", - рассказала замминистра юстиции.

Читайте: В Украине запретили уже десять партий

Она сообщила, что в настоящее время разрабатывается постановление Кабинета Министров, нормирующее процесс взыскания имущества запрещенных партий, параллельно в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, объясняющий, "что будет с депутатами местных советов, которые являются членами политических партий, деятельность которых запрещена".

Коломиец обратила внимание на то, что в настоящее время в украинских судах рассматривают 17 исков Минюста о запрете деятельности политических партий.

"11 из них – во исполнение решения СНБО, 5 – через получение информации от Службы безопасности Украины о преступной деятельности этих политических сил, в частности за помощь оккупанту. И одна партия, название которой отличается от названия территориальных представительств, – партия "Русь Единая", Ее территориальные подразделения называются "Политики Путина". Мы уже год рассматриваем это дело", - подчеркнула замминистра.

Также читайте: В апелляционном суде Львова рассматривают 16 процессов по запрету пророссийских партий, - Малюська

По ее словам, обжалований решений суда со стороны партий еще не было, полный текст решения суда первой инстанции только одна партия.

Коломиец уточнила, что у сторон есть 20 дней на обжалование. "Уверена, что большинство, если не все, будет обжаловано", - отметила она.