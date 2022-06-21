Патрушев угрожает Литве из-за запрета транзита грузов из РФ: "Это серьезно скажется на жителях вашей страны"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев угрожает Литве из-за запрета на транзит российских товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно отразится на жителях Литвы", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область.

Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учебу на границе с Литвой.

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