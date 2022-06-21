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Патрушев угрожает Литве из-за запрета транзита грузов из РФ: "Это серьезно скажется на жителях вашей страны"

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Патрушев угрожает Литве из-за запрета транзита грузов из РФ: "Это серьезно скажется на жителях вашей страны"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев угрожает Литве из-за запрета на транзит российских товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно отразится на жителях Литвы", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область.

Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учебу на границе с Литвой.

Читайте: Россия заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей, но переговоры заморожены украинской стороной, - Патрушев

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  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Насрати на погрози свиней.
  • Сірий
    Литва болт клала на московитів ще з часів союзу, а зараз і подавно.
  • Перехватчик
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