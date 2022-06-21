ВСУ продвигаются в Херсонской области, оккупанты обустраивают второй и третьей рубежи обороны, - ОК "Південь"

Украинские защитники продвигаются в Херсонской области и заставляют оккупантов обустраивать новые рубежи обороны.

Об этом в эфире 24 канала заявила глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантам очень тяжело. Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся", - отметила она.

По словам Гуменюк, оккпанты обустраивают второй и третий рубежи обороны на временно оккупированных территориях Херсона и вынуждены пользоваться запасными, поскольку их даже доклады оттесняют ВСУ.

Читайте: Верещук призвала жителей Херсонщины выезжать через оккупированный Крым