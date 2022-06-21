Обмен телами погибших военнослужащих произошел в Запорожской области: Украина вернула тела 35 защитников

В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - отметили в министерстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Так выглядит война ночью": Песня сержанта бригады НГУ Николая (Раптора) в перерыве между боями в Северодонецке. ВИДЕО