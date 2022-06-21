Обмен телами погибших военнослужащих произошел в Запорожской области: Украина вернула тела 35 защитников
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В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - отметили в министерстве.