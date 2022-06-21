Чиновнице "почты ЛНР" сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении жители Луганской области в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая, в условиях военного положения, приняла предложение представителей вооруженных сил РФ и была назначена во вновь созданное государством-агрессором так называемую "почту луганской народной республики" на одну из руководящих должностей. В дальнейшем она неоднократно публично призывала к сотрудничеству с оккупантами и трудоустройству всех желающих.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в г. Киеве по материалам ГКИБ СБУ", - говорится в сообщении.