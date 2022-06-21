Чиновнику "Укрэнерго" доложено о подозрении в пособничестве стране-агрессору, - Офис генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными властями. Он дал согласие на занятие должности директора так называемых "Мариупольских магистральных электрических сетей Государственного унитарного предприятия ДНР "Государственной магистральной сетевой компании".
"После назначения подозреваемый совместно с руководством так называемой "ДНР" предпринимал действия, направленные на отключение мощностей электрической энергии от Объединенной энергетической системы Украины, самопроизвольной передачи линий электроснабжения и подстанций оккупационным властям, для удовлетворения их потребностей", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве по материалам Департамента защиты национальной государственности СБУ.