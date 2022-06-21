МИД Эстонии вызвал российского посла для вручения ноты о нарушении воздушной границы

Вечером 18 июня вертолет Ми-8 пограничной охраны РФ нарушил воздушное пространство Эстонии на Юго-Востоке страны в районе Койдула; инцидент длился около двух минут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Вертолет летел без плана полета и с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Во вторник, 21 июня, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы 18 июня.

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С точки зрения Эстонии это очень серьезный и досадный случай, который, несомненно, вызывает дополнительную напряженность и в любом случае неприемлем.

Вицеканцлер Рейн Таммсаар, встретившийся с послом России, еще раз подчеркнул, что Россия серьезно нарушила международное право, вторгшись в Украину, продолжает массовые убийства и причастна к массовой депортации украинцев в Россию. МИД ЕР еще раз призывает Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить агрессию и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

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Вицеканцлер Таммсаар также выразил солидарность с Литвой, отметив, что Литва выполняет решение четвертого пакета санкций Европейского Союза. Россия должна перестать угрожать соседним странам и понять, что агрессия России против Украины имеет высокую цену.

В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.