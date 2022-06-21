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Латвийское общество устало от беженцев из Украины, - глава МВД

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Латвийское общество устало от беженцев из Украины, - глава МВД
Глава МВД Латвии Кристапс Эклонс признал, что общество и предприниматели ощущают усталость от приема военных беженцев из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Он сказал, что сначала многие латвийцы надеялись, что война России против Украины скоро закончится. Но этого не произошло, поэтому энтузиазм угас и наступила усталость. Сейчас, по его словам, из местного самоуправления в разных частях страны поступают сигналы о сложностях с размещением беженцев.

"Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят "нет, мы прекращаем", и потому нам нужно искать другие решения", – сказал Эклонс.

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Он призвал латвийцев рассмотреть возможность разместить беженцев из Украины у себя в частном порядке.

По данным МВД Латвии, в страну прибыли от 32 до 33 тыс. беженцев из Украины. Около 12 тыс. из них разместили в муниципальном жилье. Остальные нашли жилье самостоятельно.

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Топ комментарии

  • Player New
    Тому що випускати потрібно було тільки багатодітних, жінок з дітьми, інвалідів та людей похилого віку, випустили забагато тим більше з регіонів які війну тільки по телевізору бачили.
  • Aks World
    Нафига ты перекручиваешь его слова? Это чисто кацапская тактика так делать.
    Он о том, какого фига за границу поперлись люди с городов, где даже не слышали, что такое война? Для чего они уехали и заняли места тех, кому реально некуда уехать?
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Думаєте, біженці не втомились? Ви в себе вдома, а в деко з них взагалі нема куди повертатися...
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