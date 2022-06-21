Более 550 человек, находящихся в бомбоубежищах "Азота", отказываются эвакуироваться, - Гайдай
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В бомбоубежищах "Азота" остаются 568 человек, среди них 38 детей. В основном это работники предприятия и их семьи.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"На заводе есть несколько бомбоубежищ, там преимущественно находятся работники предприятия со своими семьями. Они на отрез отказались эвакуироваться. Сейчас у них есть продукты, вода и элементарные лекарства", - сообщил Гайдай.