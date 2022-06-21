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Более 550 человек, находящихся в бомбоубежищах "Азота", отказываются эвакуироваться, - Гайдай

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Более 550 человек, находящихся в бомбоубежищах "Азота", отказываются эвакуироваться, - Гайдай
В бомбоубежищах "Азота" остаются 568 человек, среди них 38 детей. В основном это работники предприятия и их семьи.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На заводе есть несколько бомбоубежищ, там преимущественно находятся работники предприятия со своими семьями. Они на отрез отказались эвакуироваться. Сейчас у них есть продукты, вода и элементарные лекарства", - сообщил Гайдай.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Хммм... хтось може мені пояснити - нафіга? Вони думають, що "асвабадітєлі" прийдуть і принесуть "бочку варенья і корзіну пєчєнья"? Так нікому ж не принесли. Вони думають, що будуть першими щасливчиками?
  • Володимир Ярощук
    Своїх чекають ! За поребрик їх !
  • Vitaliy Khyzhnyak
    Який процент з них чекають з квітами кацапів?
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