Германия может избавиться от энергозависимости от РФ до конца года, - Шольц
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Цель правительства, отметил канцлер, "сделать Германию шаг за шагом независимой от ископаемого топлива и колебания цен на энергоносители" и "уже к концу этого года или чуть позже быть в состоянии получать газ из других источников и избавиться от зависимости, которую мы видим сегодня".
Он поставил под сомнение объяснение российской стороны причин резкого сокращения поставок газа в Европу.
"Были представлены обоснования технического характера, но "случайно" по всей Европе наблюдаются внезапно сокращенные поставки газа", - сказал с улыбкой Шольц. Он отметил, что такое развитие событий нужно воспринимать очень серьезно, но в то же время выразил удовлетворение, что Германия начала "очень рано" готовиться к подобной ситуации, в частности, строить терминалы для сжиженного газа на побережье и соответствующую инфраструктуру, в частности, в городе Любмин.
В целом же, по убеждению главы правительства, выход из энергетической зависимости заключается, прежде всего, в более быстром развитии возобновляемой энергетики. Ради этого уже приняты многие законы, отметил он и добавил, что все это создаст условия для того, чтобы "Германия в кратчайшие сроки перестала нуждаться в импорте ископаемых энергоносителей и смогла сконцентрироваться на возобновляемых".
Шольц констатировал, что Германия столкнулась с большими вызовами, и призвал промышленность "засучить рукава", чтобы выйти из кризиса сильнее. Он предупредил о "постоянной спирали инфляции", которая может стать самой большой за последние полвека.
Несмотря на сложности для экономики, канцлер считает "беспрецедентно жесткие" санкции ЕС против РФ правильными, ведь "свобода имеет свою цену; демократия, солидарность с друзьями и партнерами имеют свою цену". ФРГ, подчеркнул Шольц, "готова заплатить эту цену".