Байден не боится раскола между США и союзниками в реагировании на войну РФ против Украины: "В какой-то момент это превратится в выжидательную политику"
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Президент США Джо Байден выразил уверенность в целостности позиций США и европейских союзников по поводу совместного противостояния агрессии Кремля против Украины и продолжения давления на РФ.
Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет, я не боюсь", - сказал он в ответ на вопрос о возможности появления линий раскола между США и европейскими союзниками в контексте дальнейшего реагирования на войну, развязанную Путином против Украины.
"Я думаю, что в определенный момент это превратится в выжидательную политику: что могут выдержать россияне и что Европа будет готова выдержать", - сказал Байден.
Он подчеркнул, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение саммита НАТО в Испании на следующей неделе.