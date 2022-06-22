Новости • Война

Байден не боится раскола между США и союзниками в реагировании на войну РФ против Украины: "В какой-то момент это превратится в выжидательную политику"

6 00120
Байден не боится раскола между США и союзниками в реагировании на войну РФ против Украины: "В какой-то момент это превратится в выжидательную политику"
Президент США Джо Байден выразил уверенность в целостности позиций США и европейских союзников по поводу совместного противостояния агрессии Кремля против Украины и продолжения давления на РФ.

Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет, я не боюсь", - сказал он в ответ на вопрос о возможности появления линий раскола между США и европейскими союзниками в контексте дальнейшего реагирования на войну, развязанную Путином против Украины.

Также читайте: На Змеином ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Панцирь С1" и 49 врагов, - ОК "Південь"

"Я думаю, что в определенный момент это превратится в выжидательную политику: что могут выдержать россияне и что Европа будет готова выдержать", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение саммита НАТО в Испании на следующей неделе.

Топ комментарии

  • ZhIP
  • Myko
    За часів президента Кучми, при активному тиску Держепартаменту США, було знищено 60 ракетоносців Ту-22, 10 Ту-160, 19 Ту-95, а також 487 крилатих ракет Х-55 і 423 крилаті ракети Х-22

    У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.

    У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

    Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України

    Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.

    https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
  • Dust
    за ці "глядєлки" ми платимо найдорожчим - життями українців

    якщо вирішили закопати кацапів - "надайте зброю, а решту ми зробимо самі"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости