Глава МИД Италии Ди Майо вышел из своей партии, которая не хотела поддерживать Украину: "Мы должны были выбрать, с какой стороны истории находиться"

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию Движение пяти звезд (M5S), чтобы сформировать новую парламентскую группу, поддерживаемую правительством премьер-министра Марио Драги, ради помощи Украине в войне против России.

Ди Майо пошел на этот шаг после того, как обвинил лидера M5S и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблению позиций Рима в Европейском Союзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодняшнее тяжелое решение, о котором я никогда не думал, что мне придется принять… но сегодня я и многие другие коллеги и друзья покидаем Движение 5 звезд", – сказал Ди Майо.

"Мы обязательно должны выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора России. Позиции некоторых лидеров М5 рисковала ослабить нашу страну", - сказал он во вторник вечером.

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Глава МИД Италии отметил, что M5S с завтрашнего дня больше не станет ведущей политической силой в парламенте.

"С сегодняшнего дня мы начинаем новый путь с людьми, которые решили смотреть в будущее", – сказал Ди Майо, намекая на название своей новой парламентской группы, которая, согласно политическим источникам, скорее всего, будет "Вместе ради будущего".

Как отмечается, стать участниками новой парламентской группы готовы 50 депутатов и 11 сенаторов.

В конце концов это может спровоцировать парламентский кризис и смену правительства Италии.