Россияне не прекращают обстрелы Харькова и области, продолжают штурмовые действия в направлении Славянска, - Синегубов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно 3 раненых. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Также россияне ночью продолжили обстрелы г. Чугуев, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно 2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется.
"В пгт Золочев, Богодуховского района, поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека. В пгт Шевченково, Купянского района, в результате российского обстрела вчера вечером 1 человек получил ранения", - добавил Синегубов.
Олег Синегубов отметил, что "на линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск".
Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что украинские военные держат оборону. Российские оккупанты терпят большие потери.