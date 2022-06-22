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Действия России в Украине за последние 8 лет не были "защитой жизней", - Блинкен

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Действия России в Украине за последние 8 лет не были "защитой жизней", - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Кремль на протяжении последних 8 лет ведет жестокую политику по отношению к украинскому народу.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя атака президента Путина на Украину произошла после многих лет жестокости Кремля по отношению к народу Украины. Никакие действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США с конца февраля приняли 30 тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от развязанной Россией войны, - Блинкен

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • stavr
    Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів"не "роzzії" а московії або кацапстану
  • Paul Foxen
    Ніколи такого не було 400 років до цього, і ось знову
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