Действия России в Украине за последние 8 лет не были "защитой жизней", - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Кремль на протяжении последних 8 лет ведет жестокую политику по отношению к украинскому народу.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя атака президента Путина на Украину произошла после многих лет жестокости Кремля по отношению к народу Украины. Никакие действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США с конца февраля приняли 30 тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от развязанной Россией войны, - Блинкен