Для защиты домовладений украинцам нужно разрешить использовать оружие, - Монастырский
6 33750
Глава МВД Денис Монастырский выступает за законное владение короткоствольным оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью Bloomberg.
"Это основание для меня считать, что можно позволить покупать и хранить пистолеты, то есть пистолеты, дома... Послевоенный призыв сдать оружие не будет услышан, поскольку большинство украинцев по-прежнему будут чувствовать себя в опасности", - отметил Монастырский.
По словам главы МВД, законное владение короткоствольным оружием "было бы мерой пресечения в ожидании резкого послевоенного роста преступности".
"Безусловно, для защиты своих домов мирным жителям нужно разрешить использовать оружие", – сказал Монастырский.