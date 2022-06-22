Для защиты домовладений украинцам нужно разрешить использовать оружие, - Монастырский

Глава МВД Денис Монастырский выступает за законное владение короткоствольным оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью Bloomberg.

"Это основание для меня считать, что можно позволить покупать и хранить пистолеты, то есть пистолеты, дома... Послевоенный призыв сдать оружие не будет услышан, поскольку большинство украинцев по-прежнему будут чувствовать себя в опасности", - отметил Монастырский.

По словам главы МВД, законное владение короткоствольным оружием "было бы мерой пресечения в ожидании резкого послевоенного роста преступности".

"Безусловно, для защиты своих домов мирным жителям нужно разрешить использовать оружие", – сказал Монастырский.

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