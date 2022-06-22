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Для защиты домовладений украинцам нужно разрешить использовать оружие, - Монастырский

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Глава МВД Денис Монастырский выступает за законное владение короткоствольным оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью Bloomberg.

"Это основание для меня считать, что можно позволить покупать и хранить пистолеты, то есть пистолеты, дома... Послевоенный призыв сдать оружие не будет услышан, поскольку большинство украинцев по-прежнему будут чувствовать себя в опасности", - отметил Монастырский.

По словам главы МВД, законное владение короткоствольным оружием "было бы мерой пресечения в ожидании резкого послевоенного роста преступности".

"Безусловно, для защиты своих домов мирным жителям нужно разрешить использовать оружие", – сказал Монастырский.

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Топ комментарии

  • Mr Vice President
    Перший крок який треба зробити, це створення нормального закону про самозахист. Адже зброю зараз можливо купити та законно нею володіти, а от захищатись нею майже не мають права.
    Бюдь який бандюк що заліз до тебе, на багато більше захищенний законом ніж людина яка захищае себе, своїх близьких та своє майно
  • user009
    сдай свои кухонные ножи, а то вдруг зарежешь кого-то
  • Autorare Autorare
    Мвс не має права щось дозволять або заборонять ! Вони виконавча влада, заборонять або дозволять може Закон який виносять на голосування в ВР

    ЯКщо такими речами займається міність мвс -знай тебе лохають
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