Фонд "Повернись живим" получил официальное право покупать товары военного назначения из-за границы
Об этом сообщили в фонде, передает Цензор.НЕТ.
"С конца марта Фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины. Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских странах", - рассказала юрист "Повернись живим" Руслана Величко.
Также этот статус позволяет покупать товары у производителей, а не у посредников.
Основное внимание в фонде обещают сконцентрировать на закупке летального оружия. "Мы готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу", - говорят в "Повернись живим".