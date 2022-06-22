Великобритания не дала визы российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ

Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, все члены российской делегации находятся в списке санкций Великобритании.

Он добавил, что делегаты своевременно пригласили руководство ассамблеи, а также МИД России разработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Британию.

"Нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Британии – дословно – не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну", - сказал Джабаров.

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