Беларусь начала мобилизационные учения у границы с Украиной

С 22 июня по 1 июля будут проходить мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области Беларуси. Планируется учебное собрание военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"Учение проводится ежегодно. В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

На учениях будут отрабатывать доукомплектование военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военном собрании с военнослужащими проведут занятия.

Для создания обстановки, приближенной к реальной, в учениях будут участвовать подразделения специальных операций Вооруженных сил Беларуси.

Гомельская область граничит с Киевской, Черниговской и Житомирской областями Украины.

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